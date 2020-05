Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Höhn- Einbruch/ Einkaufspark- EDEKA Markt in 56462 Höhn.

Höhn (ots)

Am frühen Montagmorgen, den 18.05.2020, kam es in der Zeit von 03:15 Uhr bis 03:45 Uhr zu einem Einbruch in den EDEKA Markt, am Einkaufspark in 56462 Höhn. Die Glaseingangstür des Marktes wurde eingeschlagen, woraufhin die Tür der Bäckereifiliale aufgebrochen wurde. Sodann entwendeten die unbekannten Täter eine Geldkassette. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2600EUR. Zur Höhe des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Westerburg unter 02663-98050.

