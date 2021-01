Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Weitere Sachbeschädigungen an Kfz++

Oldenburg (ots)

++Weitere Sachbeschädigungen an Kfz++ In der Zeit von Samstag, 14.30 Uhr bis Sonntag, wurden in der Weddigenstraße in Oldenburg/Donnerschwee 12 ordnungsgemäß abgestellte Kfz beschädigt. Der oder die Täter fügten dem Lack am Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand Kratzer hinzu. Der Sachschaden wird auf 3000,- Euro geschätzt. Auf die bereits am heutigen Tag ergangene Pressemitteilung zu den Sachbeschädigungen an Kfz in der im Nahbereich befindlichen Junkerstraße wird verwiesen.

