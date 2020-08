Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einladung zum Fototermin: Amtseinführung der neuen Polizeipräsidentin

Krefeld (ots)

In einer Feierstunde wird Herbert Reul, Minister des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, am Dienstag, 1. September 2020, die neue Krefelder Polizeipräsidentin Christine Frücht in ihr Amt einführen.

Zum Fototermin mit Herbert Reul und Christine Frücht laden wir Medienvertreter herzlich ein für 9:30 Uhr vor dem Polizeipräsidium am Nordwall 1-3.

