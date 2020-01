Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Mit 120 km/h über die Erzbahntrasse gerast! - Polizeibekannter 23-Jähriger festgenommen

Bochum (ots)

Die Porschestraße im Bochumer Stadtteil Hamme am gestrigen 5. Januar. Dort missachtete ein junger Autofahrer gegen 6.05 Uhr die Anhaltezeichen von Polizeibeamten und fuhr davon - in deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Sofort nahmen mehrere Streifenwagen die Verfolgung des schwarzen Opel Corsa auf, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren.

Auf der Berliner Straße war der Autofahrer mit über 100 km/h unterwegs und passierte mehrere Ampeln bei Rotlicht.

Über die Ückendorfer-, Markt- und Untere-Heide-Straße ging die Verfolgungsfahrt - durch slalommäßiges Umfahren von Absperrbarken - weiter in Richtung Erzbahntrasse. Auf diesem Radweg raste der junge Mann in einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h in Richtung Westpark.

An der Brücke über den Marbach hielt der Raser vor einem Absperrposten an und setzte sein Flucht zu Fuß in Richtung Jahrhunderthalle fort.

Die Ermittlungen führten zu einer Wohnung an der Dorstener Straße. Dort konnte der tatverdächtige Autofahrer (23) festgenommen werden.

Da die Beamten Drogen bei dem einschlägig polizeibekannten Bochumer fanden, ordneten sie eine Blutprobe an - wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Darüber hinaus war der 23-Jährige nach bisherigem Kenntnisstand auch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Die umfangreiche polizeiliche Ermittlungsarbeit im Bochumer Verkehrskommissariat dauert zurzeit noch an. Mögliche Zeugen bzw. Geschädigte werden gebeten, sich zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell