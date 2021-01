POL-OL: ++Sachbeschädigungen an Kfz++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

++Sachbeschädigungen an Kfz++ Samstagnachmittag, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 16.15 Uhr, wurden in der Junkerstraße in Oldenburg/Donnerschwee sieben Pkw beschädigt. Der oder die Täter fügten den jeweiligen Beifahrerseiten der am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand Lackkratzer zu. Der Sachschaden wird auf zweitausend Euro geschätzt.

