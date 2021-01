Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn:Wohnungseinbruchdiebstahl in Friedrichsfehn+++

Oldenburg (ots)

In der Zeit vom 22.01.21, 18:30 Uhr, bis zum Samstag 23.01.21, 11:30 Uhr, ist es im Buchenweg in Friedrichsfehn zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Unbekannte Täter betraten ein Grundstück eines Einfamilienhauses und begaben sich zur Rückseite des Hauses. Hier wurde mittels eines Findlings die Scheibe einer Terrassentür eingeworfen. Sämtliche Räumlichkeiten des Hauses wurden nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht. Die Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen.

