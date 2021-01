POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn+++ ++Brand einer Pizzeria++Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

++Brand in einer Pizzeria++

In Friedrichsfehn ist es am Freitag Nachmittag, 22.01.2021, in der Dorfstraße zu einem kleinen Brand in der Küche der dortigen Pizzeria gekommen. Gegen 16:30 Uhr geriet eine Friteuse in Brand. Durch den Betreiber und einem in dem dahinter befindlichen Wohnhaus aufhältigen Mitarbeiter konnte der Brand mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Bei beiden Personen besteht der Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Durch den Einsatz der alarmierten Feuerwehren und der anschließenden Lösch- und Lüftungsmaßnahmen kam es auf der Dorfstraße kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

++Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen++

Um 17:25 Uhr ereignete sich in Bad Zwischenahn, Ortsteil Kayhausen, auf der Oldenburger Straße (Landesstraße 815) ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Der 83-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Oldenburger Straße in Richtung Bad Zwischenahn als er nach bisherigen Erkenntnissen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen gegen einen Baum prallte. Der Fahrer aus Bad Zwischenahn wurde bei dem Verkehrsunfall leicht, seine 79-jährige Beifahrerin dagegen schwer verletzt. Beide wurden nach einer Erstversorgung mit dem Rettungsdienst in ein Oldenburger Krankenhaus verbracht. Die Oldenburger Straße war bis zur Bergung des Pkw zeitweise voll gesperrt.

