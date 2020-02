Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vermutlich aufgrund Alkoholeinwirkung in den Gegenverkehr gefahren

Karlsruhe (ots)

Ein 26-jähriger Audi-Fahrer war am frühen Freitagmorgen, gegen 01:00 Uhr, auf dem Karlsruher Zirkel in Richtung Waldhornstraße unterwegs und geriet vermutlich aufgrund Alkoholeinwirkung im Kurvenbereich in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zum frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 24-jährigen Mercedes-Fahrer. Die beiden Beteiligten wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie sich herausgestellt hat, stand der Unfallverursacher laut Vortest mit 1,16 Promille unter Alkohol. Er musste anschließend eine Blutprobe über sich ergehen lassen.

Der entstandene Sachschaden liegt bei geschätzten 12.000 Euro insgesamt.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell