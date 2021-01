Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Randalierer beschädigen Autos +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Stadtteil Dietrichsfeld ihr Unwesen getrieben und eine Reihe von Autos beschädigt. Mehrere Fahrzeughalter hatten am Donnerstagmorgen Beschädigungen an ihren Fahrzeugen festgestellt und die Polizei informiert. Die Beamten stellten fest, dass an mindestens sechs im Nedderend geparkten Autos jeweils ein oder beide Kennzeichen samt Halterung abgerissen und entwendet wurden. Ein weiteres Fahrzeug war in der Rostocker Straße betroffen. In der Straße Babendend traten die unbekannten Randalierer an einem Mazda, einem Fiat sowie einem Ford jeweils einen Außenspiegel ab.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wurden die Sachbeschädigungen im Zeitraum zwischen 17.30 und 7 Uhr begangen.

Die Ermittler bitten um Hinweise von Zeugen. Wer verdächtige Personen beobachtet hat oder sonstige Hinweise zu den Taten geben kann, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten: Telefon 0441/790-4115. (80751)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell