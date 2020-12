Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Unfall mit gestohlenem Auto und Flucht zu Fuß

DuisburgDuisburg (ots)

Am Montagabend (14. Dezember, 19:20 Uhr) ist der Fahrer eines gestohlenen Nissan Micra nach einem Autounfall zu Fuß geflüchtet. Der etwa 20 bis 30 Jahre alte Unbekannte war beim Abbiegen von der Friedrich-Wilhelm-Straße in die Tonhallenstraße mit einem Mercedes zusammengestoßen. Der 65-Jährige Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Die Polizisten stellten bei der Überprüfung des Nissan fest, dass er gestohlen war. Sie stellten den Wagen sicher. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800 an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell