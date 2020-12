Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Polizei erwischt Fahrraddieb auf frischer Tat

Duisburg (ots)

Ein lautes Geräusch aus einer Garage hat in der Nacht zu Dienstag (15. Dezember, 0:50 Uhr) einen Anwohner am Karmelplatz aus dem Schlaf gerissen. Als er aus dem Fenster schaute, sah er einen Mann, der ein Fahrrad über ein Gartentor hob. Der aufmerksame Zeuge verständigte die Polizei, die den Dieb auf dem Rad festnehmen konnte. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen fanden die Beamten auch noch einen Schraubendreher. Eine Nachschau an der Garage ergab, dass die Scheibe einer Türe zerschlagen worden war. Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren.

