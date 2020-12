Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Silberfarbener Kleinwagen nach Unfall gesucht

DuisburgDuisburg (ots)

Die Polizei sucht den Halter oder Nutzer eines silberfarbenen Kleinwagens, der am Donnerstag (10. Dezember) gegen 10:50 Uhr im Einmündungsbereich der Marthastraße und der Straße Steinacker geparkt war. Eine Chevrolet-Fahrerin hatte das Auto beim Linksabbiegen touchiert. Sie hinterließ einen Zettel mit ihrer Telefonnummer an der Windschutzscheibe und suchte in der Gegend erfolglos nach dem Fahrer. Nachdem der Nutzer des Wagens sich bis Freitag nicht bei ihr gemeldet hatte, zeigte die 33-Jährige den Unfall bei der Polizei an. Das Kennzeichen hatte sie sich allerdings nicht notiert. Das Verkehrskommissariat 21 bittet den Halter/Nutzer sich bei der Polizei zu melden. Für weitere Hinweise sind die Beamten unter der Rufnummer 0203 2800 zu erreichen.

Einen Zettel mit Telefonnummer nach einem Unfall an der Windschutzscheibe zu hinterlassen, scheint auf den ersten Blick eine einfache Lösung zu sein. Doch der Schein trügt. Wenn Sie beispielsweise ein geparktes Auto angefahren haben, müssen Sie den Halter persönlich über den Unfall informieren oder die Polizei kontaktieren.

