POL-DU: Wanheimerort: Radfahrerin stürzt und verletzt sich - Polizei sucht Autofahrer und Zeugen

DuisburgDuisburg (ots)

Eine 26-jährige Radfahrerin ist am Freitagabend (11. Dezember, 20:15 Uhr) auf dem Weg zur Arbeit gestürzt, als sie auf der Straße Im Schlenk in Richtung Kalkweg unterwegs war. Im Bereich einer Engstelle in Höhe der Sternstraße kam ihr ein Autofahrer entgegen, weswegen sie so strak bremste, dass sie über den Lenker fiel. Die junge Frau verletzte sich am Arm. Zu einem Zusammenstoß zwischen Rad und Auto kam es nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und den beteiligten Pkw-Fahrer. Hinweise für das Verkehrskommissariat 22 werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen genommen.

