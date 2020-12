Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Brand eines Radladers

Am Samstagmorgen (12. Dezember, 05:00 Uhr) kam es auf dem Gelände der Universität Duisburg an der Lotharstraße zu einem Brand eines Mini Radladers, der sich in einem abgesperrten Baustellenbereich befand. Dieser wurde komplett zerstört, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in dieser Sache dauern noch an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203-2800 in Verbindung zu setzen.

