Polizei Duisburg

POL-DU: Polizei beendet verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Duisburg Hamborn

Auf der Duisburger Straße in Duisburg Hamborn kam es am heutigen Tag, gegen 02:20 Uhr, zu einem Wettrennen zwischen einem Porsche Panamera GTS und einem Mercedes Benz. Beide Fahrzeugführer beschleunigten ihre Fahrzeuge an einer Grün zeigenden Ampel über eine Strecke von ca. 250 Metern. Polizeibeamte der Polizeiwache Hamborn befanden sich vom Start weg dahinter und konnten den Porsche Panamera GTS anhalten. Der Mercedes Benz ist flüchtig. Neben der Sicherstellung des Porsche Panamera GTS und des Führerscheins wurde gegen den Porsche Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet. Das Strafverfahren richtet sich auch gegen den Fahrzeugführer des Mercedes Benz.Die Ermittlungen dauern an.

