POL-DU: Kaßlerfeld: Anwohner reagiert gedankenschnell - Polizei nimmt junge Einbrecherin fest

Ein 25-jähriger Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Klemensstraße saß am Donnerstagmittag (10. Dezember, 11:40 Uhr) an seinem Schreibtisch und hörte plötzlich ein metallisches Klicken an seiner Wohnungstüre. Als er nachschaute sah er zwei unbekannte junge Frauen in seinem Flur, die schlagartig die Flucht ergriffen. Er nahm die Verfolgung auf und konnte eine der beiden Einbrecherinnen festhalten, bis die Polizei vor Ort war.

Die Beamten fanden bei dem Mädchen (13 Jahre) einen Schraubendreher und Handschuhe. Sie nahmen das Kind mit zur Wache und übergaben es anschließend an das Jugendamt.

Eine Fahndung nach der anderen Tatverdächtigen verlief erfolglos. Sie soll circa 1,60 Meter groß und schlank gewesen sein und dunkle Kleidung getragen haben. Das Kriminalkommissariat 14 der Duisburger Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 melden können.

