Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Indische Familie muss zurück nach Polen

Görlitz, BAB 4 (ots)

Eine indische Familie, die gestern von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen wurde, ist inzwischen nach Polen zurückgeschoben worden. Der Mann (41), dessen Frau (37) und die gemeinsamen Kinder (6, 14) saßen in einem polnischen Reisebus, der am Dienstagabend kurz vor Mitternacht auf der Autobahn bei Kodersdorf angehalten wurde. Mit dem Bus wollten die vier offenbar nach Frankfurt am Main fahren, um von dort aus nach Portugal zu fliegen. Wie später zu erfahren war, sollte in Portugal der neue Lebensmittelpunkt liegen, nachdem ein Asylverfahren in Polen endgültig gescheitert war. Letztlich war aber schon die Einreise nach Deutschland strafbar, denn allen fehlten die erforderlichen Aufenthaltstitel.

