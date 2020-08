Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Druckluftpistole landet in der Asservatenkammer

Bad Muskau (ots)

Eine Druckluftpistole, die ein 25-Jähriger auf dem so genannten "Polenmarkt" in Łęknica (Lugknitz) gekauft hatte, landete nun in der Asservatenkammer der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf. Die Waffe, der das Prüfzeichen fehlte, wurde gestern Nachmittag im Fahrzeug des in Cottbus wohnenden Mannes entdeckt und anschließend beschlagnahmt. Der Kontrolle, die in Bad Muskau stattfand, folgt nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

