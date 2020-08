Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Für die nächsten sechs Wochen hinter Gitter

Görlitz, BAB 4 (ots)

Weil er vor vier Jahren ohne Fahrerlaubnis gefahren ist und deshalb vom Amtsgericht Passau verurteilt wurde, verbringt nun ein slowakischer Bürger die kommenden sechs Wochen hinter Gittern. Es handelte sich hier, wie so oft in vergleichbaren Fällen, um eine Ersatzfreiheitsstrafe. Diese Ersatzfreiheitsstrafe hätte der Verurteilte durch die Zahlung einer Geldstrafe abwenden können. In seinem Fall wären das 675,00 Euro gewesen ...

Der 36-Jährige war in der Nacht zum Donnerstag, 06. August 2020, in der Nähe der Autobahn bei Kodersdorf von der Bundespolizei festgenommen worden.

