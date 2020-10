Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Simonswald: Auto prallt gegen Telefonmast

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 26.10.2020, gegen 17.05 Uhr, verursachte ein 21-jähriger Autofahrer alleinbeteiligt auf der L 173 zwischen von Obersimonswald und Gütenbach einen Verkehrsunfall. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Telefonmast. Dieser zerbrach in drei Teile. Die Telefonleitung wurde hierbei jedoch nicht beschädigt.

Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft auf rund 1500 Euro. Die Schadenshöhe am Telefonmasten steht noch nicht fest.

WKI/sb/schorr

