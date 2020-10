Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Alkoholisierter Fahrer versucht, zu flüchten

Freiburg (ots)

Ein alkoholsierter Fahrer hat am Montagabend, 26.10.2020, in Bonndorf versucht, vor der Polizei zu flüchten. Gegen 21:35 Uhr war der 51-jährige mit seinem Transporter an eine Kontrollstelle in der Ortsdurchfahrt herangefahren. Obwohl im Haltzeichen gegeben wurden, gab er Gas. Gefährdet wurden die Einsatzkräfte nicht. Diese nahmen die Verfolgung auf und konnte den Transporter einholen. In Wellendingen hielt der Fahrer an. Er roch deutlich nach Alkohol. Ein Alcomatentest ergab ca. 1,6 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Fahrer wird angezeigt.

