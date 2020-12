Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Unfall mit drei Autos im Kreuzungsbereich

DuisburgDuisburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (9. Dezember, gegen 14:30 Uhr) hat eine 40 Jahre alte Fahrerin eines Renault Twingo beim Linksabbiegen von der Mülheimer- in die Hansastraße einen entgegenkommenden Kia übersehen. Der 37 Jahre alte Mann im Kia sah die Frau nicht kommen, weil ein Bus ihm die Sicht versperrte. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß auf der Kreuzung seitlich gegen das Heck des Renaults. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Twingo erst gegen einen in der Hansastraße wartenden Mercedes eines 57-Jährigen und dann gegen einen Laternenpfahl. Es entstand hoher Sachschaden an den Autos. Der Mercedes-Fahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Der Kreuzungsbereich musste wegen der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten kurzzeitig gesperrt werden.

