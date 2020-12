Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Trickbetrüger stiehlt Goldschmuck

DuisburgDuisburg (ots)

Weil er angeblich zur Toilette musste, ist ein Trickbetrüger am Dienstagvormittag (8. Dezember, 11 Uhr) in die Wohnung eines Seniorenpaares an der Schlachthofstraße gelangt. Das stille Örtchen allerdings suchte der zwischen 50 und 60 Jahre sowie 1,75 Meter große Mann nicht auf. Stattdessen nutzte er die Gutmütigkeit der 79 und 80 Jahre alten Mieter aus, betrat jeden Raum, verwickelte die Senioren in ein Gespräch und versuchte ihnen Jacken zu verkaufen. Das Paar lehnte das Angebot ab. Daraufhin steckte der Unbekannte seine Jacken in eine schwarze Einkaufstasche und verließ die Wohnung. Kurze Zeit später fiel dem Paar auf, dass Goldschmuck fehlte. Sie riefen die Polizei. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wem ist ein verdächtiger Mann an der Schlachthofstraße in Röttgersbach aufgefallen? Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800.

