Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 9-Jährige bei Unfall leicht verletzt +++

Oldenburg (ots)

Gestern Nachmittag kam es gegen 17 Uhr zu einem Unfall im Friedhofsweg Ecke Jägerstraße. Der 37-jährige Fahrer eines Transporters beabsichtigte vom Friedhofsweg nach rechts in Richtung Jägerstraße abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 9-jährigen Mädchens, welche mit ihrem Fahrrad bei grüner Ampelschaltung geradeaus in Richtung Ziegelhofstraße fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch das Kind stürzte und am Knöchel verletzt wurde. Das Kind war in Begleitung eines erwachsenen Angehörigen, der anschließend mit ihr einen Arzt aufsuchen wollte. (1063822)

