Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Westersteder Polizei klärt Serie von Fahrraddiebstählen auf ++

Oldenburg (ots)

Anfang September 2020, insbesondere am 04.09.2020, kam es zu einer Häufung von Diebstählen hochwertiger Mountainbikes am Zentralen Omnisbusbahnhof (ZOB) in Westerstede. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben ein Tatverdacht gegen einen 28-jährigen Mann aus Westerstede/Linswege. An seiner Wohnanschrift konnnten vier hochwertige Mountainbikes vom Hersteller "Bulls" aufgefunden und sichergestellt werden. Die Räder werden den Geschädigten wieder ausgehändigt. Die Fahrräder hatten einen Gesamtwert von ca. 2500 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Polizeikommissariat Westerstede

EKHK Rolf Cramer

Telefon: 04488/833-125

E-Mail: rolf.cramer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell