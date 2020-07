Polizei Mettmann

POL-ME: Draht über Gehweg gespannt: Polizei hat Tatverdächtige ermittelt! - Velbert - 2007085

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits mehrfach berichtete, hatten am Mittwoch (8. Juli 2020) bislang unbekannte Täter einen Draht über einen Gehweg an der Straße "Am Thekbusch" in Velbert gespannt und mit dieser "Falle" Fußgänger und Radfahrer gefährdet (siehe Pressemeldung OTS 2007044 - siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4647086). Glücklicherweise kam es zu keinem Schaden, dennoch hatte die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Nachdem die Polizei am Mittwoch (15. Juli 2020) mit einer Fahndungsergänzung an die Öffentlichkeit ging, erhielt das zuständige Verkehrskommissariat eine Vielzahl von weiteren Zeugenhinweisen auf konkret zwei tatverdächtige Teenager. Gleich mehrere Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet und geschildert, die beiden Jungen bei der Tatausführung beobachtet zu haben.

Inzwischen konnte die Polizei die Identitäten der beiden dringend Tatverdächtigen ermitteln. Bei ihnen handelt es sich um zwei 13- bis 14 Jahre alten Jungen, die nun - auch zu ihren Motiven - noch befragt werden müssen.

Nach dem Stand aktueller Ermittlungen sollen sie nicht nur für den über den Gehweg gespannten Draht am Thekbusch verantwortlich sein, sondern bereits am 11. Juli 2020 auch einen Jägerhochsitz an einem Feld im Bereich "Oberer Flandersbach" angesägt haben.

Die Konsequenzen für die beiden Teenager: Gegen beide wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Zeugen, die durch ihre Hinweise dazu beigetragen haben, die beiden Sachverhalte aufzuklären.

