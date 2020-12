POL-DU: Untermeiderich: Auf dem Weg zur Kita Handtasche geraubt

Polizei Duisburg

Eine 27 Jahre alte Duisburgerin lief am Dienstagmorgen (8. Dezember, 8:50 Uhr) mit ihrer Tochter auf dem Weg zur Kita durch eine Parkanlage an der Bergstraße. Ein dunkelhäutiger Mann kam auf sie zu und zerrte ohne ein Wort zu sagen an ihrer Handtasche. Die Frau versuchte ihre Tasche festzuhalten, doch der Räuber konnte sie entreißen und wegrennen. In der mattschwarzen Handtasche der Marke Catwalk befand sich ein Portmonnaie mit Bargeld und Ausweisen. Das Kriminalkommissariat 13 bittet Zeugen, die den Raub beobachtet haben oder Hinweise zum Unbekannten machen können, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

