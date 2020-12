Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Polizei bringt aggressiven Maskenverweigerer zur Wache

DuisburgDuisburg (ots)

Bei einer gemeinsamen Kontrolle zur Maskenpflicht in der Duisburger Innenstadt ist einem Team von Ordnungsamt und Polizei am Montagmittag (7. Dezember, 12:45 Uhr) am Sonnenwall ein 39-jähriger Mann aufgefallen, der keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Sie sprachen ihn an, um seine Personalien zu klären. Der Mann wollte seinen Namen nicht nennen. Als das Team ihn, um Hinweise auf seine Identität zu finden, durchsuchen wollte, reagierte er aggressiv: Er drehte sich ruckartig nach rechts, schlug mit dem Armen um sich und versetzte einem 27-jährigen Mitarbeiter des Ordnungsamtes einen Kopfstoß. Anschließend spuckte er, ohne jemanden zu treffen. Nach wenigen Minuten gelang es den Beamten, ihn zu überwältigen und Handschellen anzulegen. Ein Streifenwagen, den die Polizisten zur Verstärkung gerufen hatten, brachte den Mann zur Wache. Anhand der Dokumente in seiner Geldbörse konnten die Beamten seine Identität zweifelsfrei feststellen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Widerstandes und eine Owi-Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung (Nicht-Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes). Der Mitarbeiter des Ordnungsamtes wurde verletzt und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

