Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbruch in Supermarkt; Neuhausen auf den Fildern, A8: Fahrer eingeschlafen; Weil der Stadt: Außenspiegel beschädigt; Jettingen: E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Einbruch in Supermarkt

Ein unbekannter Täter hat gegen 23.45 Uhr mit einem Gullideckel eine Scheibe eines Discounters in der Straße "Schweizermühle" in Leonberg eingeworfen und gelangte so in den Verkaufsraum. Er hat anschließend Zigaretten im Wert von etwa 15.000 Euro entwendet. Zudem hat er einen Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

Neuhausen auf den Fildern, A8: Fahrer eingeschlafen

Ein 19-Jähriger Fahrer eines Kleintransporters ist am Freitagmorgen gegen 07.10 Uhr auf der A 8 in Fahrtrichtung München, Gemarkung Neuhausen auf den Fildern, vermutlich während der Fahrt eingeschlafen und deshalb auf einen vorausfahrenden Hyundai aufgefahren, welcher von einer 23-Jährigen gelenkt wurde. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Weil der Stadt: Außenspiegel beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Donnerstag 18.30 Uhr und Freitag 08.00 Uhr den linken Außenspiegel einer Mercedes C-Klasse beschädigt. Das Auto stand in der Hindenburgstraße in Weil der Stadt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0, entgegen.

Jettingen: E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste am Donnerstagnachmittag ein 71-jähriger E-Bike-Fahrer nach einem Verkehrsunfall in Jettingen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 21-jährige Fahrer eines Audi war gegen 16:45 Uhr auf dem Wildberger Weg von Oberjettingen in Richtung Wildberg unterwegs. Etwa 400 Meter nach den Höhenhöfen bog der 71-jährige vom Gäurandweg in den Wildberger Weg ein. Der Autofahrer versuchte, dem von rechts kommenden E-Biker auszuweichen, erfasste ihn jedoch und der 71-Jährige stürzte zu Boden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell