Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer stört polizeiliche Verkehrskontrolle

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, den 08.08.2020 gegen 00.05 Uhr störte eine männliche Person eine polizeiliche Verkehrskontrolle auf der Mechtenbergstraße in Gelsenkirchen-Rotthausen. Die Person mischte sich mehrfach störend ein und stellte sich zwischen dem Polizeibeamten und dem Verkehrsteilnehmer. Der aggressive Randalierer näherte sich dem Polizeibeamten und kam dem Platzverweis erst nach, als der Einsatz des Diensthundes angedroht wurde. Der Randalierer kehrte jedoch mit erhobenen Armen zurück. Letztendlich konnte der Angriff mittels des Einsatzes von Pfefferspray abgewehrt werden. Der Täter flüchtete zu Fuß. Die Ermittlungen wegen Widerstand dauern an.

