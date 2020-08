Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 43-Jähriger landete im Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Im Polizeigewahrsam landete ein 43-Jähriger, der am Freitagmittag, 7. August, auf der Grillostraße in Höhe der Schalker Straße einen 45-Jährigen mit einem Messer angegriffen hatte. Gegen 12.10 Uhr gerieten dort beide Männer aus Gelsenkirchen in Streit. Im weiteren Verlauf versuchte der Jüngere den Älteren mit einem Messer zu verletzten. Zwei aufmerksame Zeugen verhinderten das und nahmen dem Angreifer das Messer ab. Die alarmierten Polizisten nahmen den 43-Jährigen in Gewahrsam, stellten das Messer sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell