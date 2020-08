Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Männer nach ungewöhnlichem Einbruch vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem etwas ungewöhnlicheren Einbruch und einem Einbruchsversuch an der Hochstraße in Buer hatte es die Gelsenkirchener Polizei am gestrigen Donnerstag, 6. August, zu tun. Drei Männer aus Gelsenkirchen (25, 27, 28) wurden gestern Abend vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Der Reihe nach: In der Nacht von Mittwoch, 5. August, auf Donnertag, 6. August, brachen zunächst Unbekannte in ein leerstehendes Geschäft an der Hochstraße ein. Hierzu hebelten sie eine Eingangstür auf. Im Inneren des Ladens machten sich die Einbrecher dann an einer Wand zu schaffen. In diese stemmten sie mehrere Löcher. Hinter der Wand befindet sich das Lager eines angrenzenden Mobilfunkgeschäftes. Der Durchbruch gelang den Tätern aber nicht. Sie gaben ihr Vorhaben zunächst auf, stellten leere Pappkartons vor das beschädigte Mauerwerk und verließen das Geschäft wieder. Am gestrigen Donnerstagnachmittag wurde der Einbruch aktenkundig. Einige Stunden später, nach Einbruch der Dunkelheit, kehrten die Einbrecher zurück. Sie trugen Arbeitskleidung und Mundschutz und hatten wohl vor, ihr Werk fortzusetzen. Hierzu brachten sie neben üblichen Einbruchswerkzeugen sogar Bohrhämmer mit. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen die drei Gelsenkirchener kurze Zeit später an und nahmen sie mit zur Wache. Die Werkzeuge wurden sichergestellt. Weitere Überprüfungen ergaben, dass die Bohrhämmer zuvor gestohlen wurden.

