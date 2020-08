Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Auto und Fahrrad stoßen zusammen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Schalke am Mittwoch, 5. August 2020, sucht die Polizei nach einem beteiligten Radfahrer. Ein 54-jähriger Autofahrer fuhr um 15.15 Uhr mit seinem Wagen auf der Gewerkenstraße in Richtung Overwegstraße. Beim Linksabbiegen in die Sudetenstraße kollidierte sein schwarzer Skoda mit einem entgegenkommenden Jungen auf einem blauen Fahrrad. Als der 54 Jahre alte Gelsenkirchener die Polizei zur Unfallstelle rief, da an dem Auto Sachschaden entstanden war, entfernte sich der unbekannte Radfahrer, ohne jedoch sein Zweirad mitzunehmen. Der Gesuchte ist etwa 14 bis 15 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er hat kurze, blonde Haare und trug ein gelbes T-Shirt sowie eine blaue Hose. Die Polizei Gelsenkirchen bittet den Unfallbeteiligten sowie Zeugen des Unfalls sich beim Verkehrskommissariat unter 0209/365-6230 oder bei der Leitstelle unter der Durchwahl -2160 zu melden.

