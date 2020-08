Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend, 5. August, auf der Flaßkampstraße in Heßler musste ein 27-jähriger VW-Fahrer eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen 19.50 Uhr beschädigte der Gelsenkirchener beim Einparken einen abgestellten Pkw. Anschließend verließ er die Unfallstelle. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen der Unfallfahrer kurze Zeit später an. Ein Alkoholtest verlief positiv. Der 27-Jährige musste die Polizisten anschließend zur Wache begleiten. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

