Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sachfahndung bringt Erfolge - Tipps der Polizei

Gelsenkirchen (ots)

Handy gestohlen, Kamera weg, Schmuck geklaut. Wer Opfer eines Diebstahls oder Raubes geworden ist, dem ist eigentlich klar, dass diese teuren und manchmal einzigartigen Gegenstände für immer weg sind. Dass das nicht so sein muss, beweisen die Erfolge der Sachfahnder, die bei der Polizei daran arbeiten, diese Gegenstände wiederzufinden. Denn meistens werden hochwertige Gegenstände nicht für den Eigenbedarf gestohlen, sondern auf Flohmärkten oder Pfandleihhäusern und im Internet zu Geld gemacht. Neben der Suche nach den Tätern ist es Aufgabe der Polizei, die entwendeten Gegenstände wiederzufinden. Seit Februar 2020 ist dazu der Bereich der operativen Sachfahndung ausgebaut und die Arbeit intensiviert worden. Seitdem konnten 13 als gestohlen gemeldete Gegenstände, in den meisten Fällen Mobiltelefone, sichergestellt und den Eigentümern zurückgegeben werden. Weiterhin ermittelten die Fahnder 35 Tatverdächtige, gegen die Anzeigen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls, Unterschlagung, Hehlerei oder Betrugs gefertigt wurden. In vielen Fällen dauern die Ermittlungen noch an. Die Sachfahnder recherchieren unter anderem im Internet oder in Pfandleihhäusern nach gestohlenen Gegenständen und versuchen, diese zweifelsfrei einer Straftat zuzuordnen. Damit die Ermittler noch erfolgreicher arbeiten können, sollte jede Bürgerin und jeder Bürger sein Eigentum dokumentieren, um gestohlene Gegenstände einfacher wiederfinden zu können. Wir empfehlen:

- Sichern Sie sämtliche Gegenstände, die wertvoll und Ihnen wichtig sind, fotografisch

- Notieren Sie sich die Individualnummern von hochwertigen Gegenständen wie beispielsweise Uhren, Kameras und Objektiven, Fernsehern, Spielkonsolen oder Fahrrädern. Ebenso sind auch hochwertige Werkzeuge mit einer solchen Nummer versehen

- Alle Mobiltelefone haben eine individuelle so genannte IMEI-Nummer. Lesen Sie die aus und notieren Sie sie.

- Markieren Sie Gegenstände, die keine Individualnummer haben. Nutzen Sie dafür beispielsweise Farben, Lacke oder wasserfeste Stifte. Auch Gravuren eignen sich gut zur individuellen Kennzeichnung. Aufkleber lassen sich zu leicht entfernen und sind nicht zu empfehlen.

- Bewahren sie Quittungen und Rechnungen auf, um sich zweifelsfrei als Eigentümer ausweisen zu können.

Wenn Sie diese Tipps beherzigen, sind Sie im Fall des Falles gut gerüstet, damit die Polizei Ihr Eigentum wiederfinden kann.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell