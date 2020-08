Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Trickdiebe erbeuten Bargeld

Gelsenkirchen (ots)

Gestern, 5. August 2020, sind der Polizei zwei Trickdiebstähle gemeldet worden. Ziel waren erneut Senioren. Um 14.43 Uhr wurden die Beamten zur Munckelstraße in der Altstadt alarmiert. Dort klingelte ein Unbekannter an der Tür eines 83 Jahre alten Mannes, stellte sich mit dem Namen Wiese vor. Unter dem Vorwand, den Wasserdruck prüfen zu müssen, gelangte der Tatverdächtige in die Wohnung und ließ das Wasser laufen. Als er die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte der Geschädigte fest, dass eine Gelkassette mit Bargeld entwendet worden war. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß und kurze schwarze Haare. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Weste ohne Ärmel und einer Jeanshose. Um 17.10 Uhr ist eine79 Jahre alte Frau am Kuhlmannsweg in Buer Opfer einer anderen Masche geworden. Als die Seniorin um 17.10 Uhr die Tür öffnete, wurde sie von einer Frau in ein Gespräch verwickelt und gebeten, zunächst einen Briefumschlag und dann einen Kugelschreiber zu holen, um einer Nachbarin eine Nachricht zu hinterlassen. Obwohl sie darauf achtete, die Tür zu verschließen, um die Sachen zu holen, gelang es der unbekannten Frau und zwei weiteren Mittäterinnen in die Wohnung zu kommen. Während zwei von ihnen die Geschädigte weiter in ein Gespräch verwickelten und ihr mit Gardinen, die sie angeblich aufhängen wollten, die Sicht versperrten, durchsuchte die Dritte die Wohnung. Schließlich entfernten sich die Beschuldigten in unbekannte Richtung. Beute: ebenfalls Bargeld. Eine der Tatverdächtigen ist etwa 25 Jahre alt, 1,50 Meter groß und schlank. Sie hat schwarze, zum Zopf gebundene Haare, auffallend große, weiße Schneidezähne und ist vermutlich schwanger. Sie trug ein enges, rosafarbenes Oberteil und eine schwarze Hose. Eine weitere Tatverdächtige ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß und korpulent. Sie hat schulterlange, dunkelblonde Haare und ein eher ungepflegtes Erscheinungsbild. Die dritte Frau kann nicht näher beschrieben werden. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Gesuchten machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209/ 365 -8112 oder an die Kriminalwache unter-8240. Die Polizei rät: Lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung, den Sie nicht kennen. Verschließen Sie die Tür und geben Sie keinen noch so höflich formulierten Bitten nach. Größere Mengen Bargeld gehören nicht in die Wohnung, sondern sollten sicher bei der Bank oder Sparkasse verwahrt werden. Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter der Notrufnummer 110 und erstatten Sie Anzeige. Achten Sie auch auf Ihre Nachbarn, gerade wenn sie älter sind. Viele weitere Informationen finden Sie beispielsweise im Internet unter www.polizei-beratung.de

