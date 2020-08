PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, den 01.08.2020

Hofheim (ots)

1. Diebstahl von Fahrrad, 65760 Eschborn, Eichendorffstraße, Montag, den 13.07.2020 bis Freitag, den 31.07.2020.

Im genannten Zeitraum wurde ein Pedelec der Marke Zemo aus einer verschlossenen Garage entwendet. Das Pedelec war zusätzlich durch ein Gelenkschloss gesichert. Es handelt sich um ein Damenrad in der Farbe Grau. Die Ermittlunsgruppe der Polizeistation Eschborn erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06196 96950.

2. Diebstahl von PKW, 65817 Eppstein, Staufenstraße, Donnerstag, den 30.07.2020, 20:00 Uhr bis Samstag, den 01.08.2020, 06:30 Uhr.

Der schwarze Opel Zafira stand im genannten Zeitraum in der Staufenstraße, in Eppstein am Straßenrand. Am Samstagmorgen musste der Geschädigte feststellen, dass das Fahrzeug nicht mehr vor Ort war. Ein Absuche in den umliegenden Straßen verlief negativ. Im Tatzeitraum war an dem Fahrzeug das amtliche Kennzeichen GS 818SV angebracht. Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim, unter der Telefonnummer 06192 20790 zu melden.

gerfertigt: Karl, POK'in

