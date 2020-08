Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Missverständnis endet in einer Schlägerei

Gelsenkirchen (ots)

Zunächst war es nur ein Missverständnis: Ein 23 Jahre alter Autofahrer aus Hannover telefonierte gestern, 6. August 2020, bei geöffnetem Fenster an der Ampelkreuzung Bismarckstraße/ Wanner Straße in der Altstadt mit seiner Freundin. Ein 18 Jahre alter Fußgänger, der an der Ampel stand, dachte, der Mann würde seine Schwester ansprechen, die daneben stand. Daraufhin kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen mit fünf Beteiligten. Dabei wurden zwei Beteiligte leicht verletzt. Als die Polizeibeamten gegen 18 Uhr eintrafen, hatte sich die Lage bei der inzwischen auf gut 20 Personen angewachsenen Gruppe zunächst beruhigt. Als später weitere, bis dahin Unbeteiligte in das Geschehen eingriffen, setzten die Beamten auch einen Diensthund ein, um die Parteien zu trennen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell