Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200623 - 0617 Frankfurt-Schwanheim: 21-Jährige unsittlich berührt

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 21-jährige Frankfurterin verließ am Freitag, den 19. Juni 2020, gegen 19.40 Uhr eine Straßenbahn an der Haltestelle "Waldfriedhof-Goldstein". Danach führte sie ihr Weg durch die Straße "Zum Eiskeller". Hier fiel ihr ein junger Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf, dem sie jedoch keine weitere Beachtung schenkte. Kurz vor Erreichen der Straßburger Straße wurde sie von eben diesem Mann angesprochen und nach einem in der Nähe befindlichen Supermarkt befragt. Dabei berührte der Unbekannte die 21-Jährige unsittlich und fügte ihr hierdurch Hämatome zu. Die Geschädigte wehrte sich nun gegen den Angreifer und schlug ihn so in die Flucht in Richtung der Straße Zum Heidebuckel.

Der Täter wird beschrieben als 165-175 cm groß und von dicklicher Figur. Doppelkinn, schwarze, kurze Haare, südländisches Erscheinungsbild. Trug einen Mund- Nasenschutz und hatte einen "schlurfenden Gang". Trug ein blaues T-Shirt mit weißen Streifen auf den Ärmeln und führte einen Rucksack mit sich. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit einer Tat, die sich dort am Freitag, den 12. Juni 2020, gegen 19.15 Uhr ereignete. Siehe hierzu unsere Pressemitteilung 200614- 568: Versuchte Vergewaltigung.

Zu beiden Sachverhalten sucht die Frankfurter Polizei Zeugen. Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069-75551399 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell