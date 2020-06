Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200623 - 0616 Frankfurt am Main: 16-Jähriger vermisst

Frankfurt (ots)

(lu) Seit dem 20.06.2020, 21:00 Uhr wird der 16-Jährige Emil P. aus Frankfurt am Main vermisst. Er ist 175 cm groß, schlank und trug schulterlanges dunkelbraunes glattes Haar, welches ggf. abgeschnitten worden sein könnte. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er bekleidet mit einem beigen Kapuzenpullover, einem dunkelblauen Langarmshirt, einer dunkelblauen Jogginghose und dunkelblauen New Balance Schuhen. Eventuell führt er einen blauen Rucksack und ein grün-braunes Zelt mit sich. Seine Spur verlor sich im südlichen Bereich Frankfurts.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Frankfurt, unter der Rufnummer 069 75551108 oder an den Kriminaldauerdienst der Polizei Frankfurt unter der Rufnummer 069 755 53131 sowie an jede andere Polizeidienststelle.

