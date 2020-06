Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200623 - 0615 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahmen auf der Drogenszene

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 22. Juni 2020, gegen 23.30 Uhr, erhielt die Polizei einen anonymen Hinweis auf einen Pkw der Marke Seat, der sich derzeit im Bereich Schaumainkai befände und in dem Drogen transportiert werden würden.

Der entsprechende Pkw konnte dort angetroffen werden. Fahrzeuginsassen waren eine 26-jährige litauische Staatsangehörige sowie ein 27-jähriger Niederländer. In einer Ledertasche, die sich auf dem Rücksitz des Wagens befand, konnten neun Packungen einer weißen Substanz aufgefunden werden. Wie ein später durchgeführter Test zeigte, handelt es sich dabei um insgesamt 9,48 Kilogramm Amphetamin. Die beiden Beschuldigten wurden festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen in der Sache, u.a. zur Herkunft des Rauschmittels, dauern an.

