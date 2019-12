Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gerammt

Rastatt (ots)

Im Zuge eines Fahrstreifenwechsels hat der Fahrer einer Sattelzugmaschine am Freitagvormittag einen in der Karlsruher Straße neben ihm fahrenden Skoda gerammt und hierbei einen Sachschaden von rund 20.000 Euro verursacht. Der 35-jährige Lenker des Schwergewichts wollte gegen 10:15 Uhr in Höhe der Gerwigstraße vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln und hat hierbei offensichtlich seinen "Nebenmann" übersehen. Es blieb glücklicherweise bei verbeultem Blech.

