Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Renitenten Ladendieb festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft am Bahnhofsvorplatz nahm die Polizei am Freitagmorgen, 7. August, einen alkoholisierten 38-Jährigen vorläufig fest. Gegen 8.50 Uhr wurde der Dieb vom Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er alkoholische Getränke stahl. Der Tatzeuge sprach den Täter beim Verlassen des Geschäfts an. Der Ertappte wollte aber flüchten. Daraufhin entwickelte sich ein Handgemenge. Die alarmierten Polizisten nahmen den polizeibekannten Renitenten mit zur Wache. Der 31-jährige Ladendetektiv erlitt leichte Verletzungen.

