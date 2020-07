Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gemeinsame Kontrolle

Ludwigshafen (ots)

Bei einer gemeinsamen Kontrolle der Polizei mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen in einer Gaststätte in der nördlichen Innenstadt, wurden am Freitagabend mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie das Waffengesetzt festgestellt. Alle Funde wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

