Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Dissen (ots)

Bei einem Unfall in der Straße "Am Bahnhof" wurde am Mittwochmitttag ein 60 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt. Eine 48-Jährige befuhr gegen 12.50 Uhr mit einem Kleinbus die Straße Am Bahnhof in Richtung Industriestraße. An der Einmündung zum Busbahnhof wollte sie nach links auf das Gelände abbiegen und übersah dabei den auf dem dortigen Radweg fahrenden 60-Jährigen. Sie erfasste den Radfahrer, der stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell