Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Mofa der Marke Hercules

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Samstag (7.9.), um 23:15 Uhr, und Sonntag, um 2:15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Mofa an der Elisabethstraße. Der 18-jährige Besitzer hatte sein Kleinkraftrad vor einem Kino geparkt und abgeschlossen. Als er in der Nacht zurückkehrte, war die Maschine des Herstellers Hercules, Modell 691 UMV, verschwunden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 350 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

