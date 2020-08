Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einjähriger bei Streit zwischen Frauen in Flüchtlingsunterkunft verletzt; Deckenpfronn: Randaliert und beleidigt

Böblingen: Einjähriger bei Streit zwischen Frauen in Flüchtlingsunterkunft verletzt

Am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr kam es in einer Flüchtlingsunterkunft in der Eugen-Bolz-Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnerinnen. Eine 30-Jährige stieß eine 31-Jährige gegen einen Schrank. Die Ältere trug zu diesem Zeitpunkt ihr einjähriges Kleinkind auf dem Rücken. Das Kind wurde durch den Angriff leicht verletzt. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll die Jüngere die 31-Jährige angeblich mit zerbrochenen Glasflaschen und einem Stein angegriffen, verbal bedroht und dieser mehrere Haarbüschel ausgerissen haben. Auch die 31-Jährige soll im Verlauf der Auseinandersetzung ihre Kontrahentin geschlagen und gekratzt haben. Mitbewohner trennten die beiden Frauen mehrfach voneinander, der Streit beruhigte sich jedoch erst beim Eintreffen der Polizei. Ausgangspunkt des Streits dürften wohl Unstimmigkeiten über die Bezahlung einer Warenbestellung bei einem Online-Versandhaus gewesen sein. Die 30-Jährige und die 31-Jährige wurden jeweils leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Das Kleinkind wurde in einer Kinderklinik untersucht. Die Polizei ermittelt gegen beide Frauen wegen Körperverletzung.

Deckenpfronn: Randaliert und beleidigt

Ein Zeuge meldete in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 00.00 Uhr mehrere randalierende Personen auf einer Baustelle beim Rathaus in der Calwer Straße in Deckenpfronn. Hierbei wurden Warnbaken beschädigt. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten fünf Tatverdächtige auf dem Vorplatz der Deckenpfronner Hauptkirche kontrolliert werden. Einer der Tatverdächtigen beleidigte eine Polizistin noch bevor die Kontrolle begann. Der Polizeiposten Gärtringen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung.

