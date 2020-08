Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Leergutkisten entwendet; Murr: In Imbiss eingebrochen; Freiberg am Neckar: Mehrere Anwesen mit Farbe besprüht

Ludwigsburg

Oberstenfeld: Leergutkisten entwendet

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Freitagmorgen zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr mehrere Leergutkisten im Wert von wenigen Euro aus dem Lager eines Getränkemarkts in der Robert-Bosch-Straße in Großbottwar entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oberstenfeld, Tel. 07148 1625-0, in Verbindung zu setzen.

Murr: In Imbiss eingebrochen

Ein Unbekannter ist zwischen Donnerstag 22.00 Uhr und Freitag 07.45 Uhr in einen Imbiss in der Straße "Im Langen Feld" in Murr eingebrochen. Er hat wenige Euro Bargeld und einige Dosen Energy-Drinks entwendet. Zudem hat er einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro hinterlassen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 82306-0, entgegen.

Freiberg am Neckar: Mehrere Anwesen mit Farbe besprüht

Am frühen Freitagmorgen zwischen 00.15 Uhr und 04.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter mindestens zwei Anwesen in der Westenfeldstraße in Freiberg am Neckar mit schwarzer Farbe beschädigt. Es wurden mehrere Buchstaben aufgesprüht. Der bisher bekannte Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0, in Verbindung zu setzen.

