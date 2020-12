Polizei Duisburg

POL-DU: Kamp-Lintfort: Mordfall Bärbel Werner von 1987 bei Aktenzeichen XY

Duisburg

Die Duisburger Kripo rollt einen bis heute ungeklärten Mordfall aus Kamp-Lintfort wieder auf: Die Ermittler suchen mit Hilfe der Sendung Aktenzeichen XY erneut Zeugen für den Mord vor 33 Jahren an der damals 20-jährigen Bärbel Werner. Der Fall wird am Mittwochabend (9. Dezember) ab 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Bärbel Werner verschwand gegen 2 Uhr in der Nacht zum 8. Februar 1987 (ein Sonntag). Nach einem Gaststätten-Besuch in Moers machte sie sich vermutlich allein und zu Fuß auf den Heimweg nach Kamp-Lintfort. Die Ermittler gehen davon aus, dass Bärbel Werner zwischen der damaligen Texaco-Tankstelle auf der Kamper Straße (L 399) und der früheren Gaststätte Voss (Kamper- / Moerser Straße) auf ihren Mörder traf. Sie starb infolge stumpfer Gewalteinwirkung gegen ihren Kopf. Bärbel Werner wurde am 10. Februar 1987 in einem Gebüsch im Bereich der A 57-Auffahrt in Richtung Köln tot gefunden.

Bis heute ist der Mordfall ungeklärt. Jetzt setzen die Ermittler neue Hoffnung in die Sendung Aktenzeichen XY. Sie hoffen auf zahlreiche Zeugenhinweise, die möglicherweise neue Ermittlungsansätze liefern. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 jederzeit unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

