POL-DU: Rheinhausen: Unbekannter fährt 10-jährige Schülerin an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmorgen (9. Dezember, 8:30 Uhr) befand sich ein 10-jähriges Mädchen auf der Schwarzenberger Straße zu Fuß auf dem Weg zur Schule, als es in Höhe der Arndtstraße vom Fahrer eines schwarzen Pkw angefahren wurde. Die Schülerin wollte gerade in der Nähe des KOM'MA-Theaters eine Fußgängerampel bei Grün passieren, als das Auto mit Duisburger Kennzeichen so dicht an ihr vorbeifuhr, dass es sie am Knie verletzte. Ein vorbeifahrender Fahrradfahrer habe den Vorfall beobachtet, sei aber ebenfalls nicht stehengeblieben. Die Schülerin lief weiter zur Schule, musste dort aber nach kurzer Zeit den Unterricht verlassen, weil ihr Knie anschwoll und ein Arztbesuch erforderlich wurde. Die Polizei sucht nun den unbekannten Fahrer des schwarzen Fahrzeugs (vermutlich VW Golf), den Radfahrer oder andere Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203-2800 entgegen.

